Hütter spricht über Premier League-Wechsel

Adi Hütter verhandelt weiterhin mit der AS Monaco über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags im Fürstentum. Das bestätigte der 54-Jährige gegenüber dem ‚Telegraph‘: „Wir stehen in Kontakt, meine Agenten und Monaco. Wir führen gute Gespräche und ich denke, beide Seiten sind zufrieden. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert.“ Der Österreicher hat im Sommer 2023 den Trainerposten beim Ligue 1-Klub übernommen und die Monegassen zum ersten Mal seit fünf Jahren wieder in die Champions League und zudem zur Vizemeisterschaft geführt.

Perspektivisch habe Hütter jedoch ein anderes Ziel, wie er der englischen Zeitung verriet: „Ich möchte einmal in der Premier League arbeiten, wie fast jeder Trainer. Aber ich bin hier in einem riesigen Verein in Frankreich. Die Premier League ist ein Traum, aber jetzt ist es Monaco und ich bin wirklich glücklich darüber.“ Zu einem Duell mit einem Premier League-Klub kommt es allerdings bereits am heutigen Mittwochabend (21 Uhr). In der Champions League gastiert Monaco beim FC Arsenal.