Der Stand bei Sancho: Schon morgen beim BVB?

Wann schlägt Jadon Sancho (23) im Trainingslager von Borussia Dortmund in Marbella auf? Geht es nach den ‚Ruhr Nachrichten‘ und der ‚Bild‘, könnte es schon am morgigen Freitag so weit sein. Doch zuvor sind noch Fragen zu klären.

Der vereinsnahen Lokalzeitung zufolge laufen nach wie vor Verhandlungen mit Manchester United über „finanzielle Details“. Unklar scheint nach wie vor die Anschlussvereinbarung – also die Frage, ob Kaufoption ja oder nein. Eine Kaufpflicht komme für den BVB nicht infrage. Im Gesamtvolumen aus Leihgebühr und Gehalt soll Sancho vier Millionen Euro bis Saisonende kosten.

Die ‚Bild‘ berichtete zuvor von drei Millionen und davon, dass der finale Durchbruch in den Gesprächen mit United schon geglückt sei. Das liest sich bei den ‚Ruhr Nachrichten‘ nun etwas anders – doch stellen auch diese nicht grundsätzlich infrage, dass Sancho in der Rückrunde wieder das BVB-Trikot tragen wird.