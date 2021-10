Sturridge unterschreibt in Australien

Daniel Sturridge hat einen neuen Verein gefunden. Wie der australische Erstligist Perth Glory mitteilt, hat der 32-Jährige einen Einjahresvertrag unterzeichnet. Eine Ablöse wird für den Engländer nicht fällig, da Sturridge seit Mitte März vereinslos war.

Zuvor kickte der Mittelstürmer rund ein halbes Jahr in der Türkei für Trabzonspor. In England war der Linksfuß unter anderem für Manchester City, den FC Chelsea und die meiste Zeit für den FC Liverpool am Ball. Aufgrund zahlreicher Verletzungen geriet die Karriere des ehemaligen englischen Nationalspielers aber ins Stocken. In Australien soll nun ein weiterer Neuanfang her.

ST-UUU-RRR-III-DGE!

Perth Glory is very proud to announce the signing of the one and only, @DanielSturridge.

Welcome to the Glory family, Daniel!@aleaguemen @InceptionVideo @MacronSports @bhp @nicheliving @Live_Lighter #OneGlory pic.twitter.com/W03S5kwrbg