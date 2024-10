Bericht: Bayern-Verantwortliche rechnen mit Müller-Abschied

Nach seiner Zukunft gefragt, blieb Thomas Müller jüngst eine konkrete Antwort schuldig. „Von der Arbeitssituation her sieht es so aus, dass ich bis Sommer Vertrag habe. Dementsprechend versuche ich, in diesem Jahr alles rauszuholen. Alles, was danach kommt, das weiß ich jetzt auch selber noch gar nicht, was ich will, was der Verein will, was wir alle wollen“, so der 35-Jährige im Interview mit der DFL, „deshalb habe ich da keine Ahnung.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Zumindest die Ausgangssituation ist klar: Müllers Vertrag läuft aus und sollte er sich zu einer Verlängerung entscheiden, würden die Verantwortlichen des FC Bayern wohl kaum nein sagen. Weitermachen oder Karriereende lautet also die Frage, die sich der Offensivspieler stellen muss.

Lese-Tipp

FC Bayern: Sieben Verträge laufen aus

Laut einem jüngsten Bericht von ‚Sky‘ gibt es eine deutliche Tendenz. Demzufolge gehen unter den Münchner Verantwortlichen aktuell viele davon aus, dass Müller seine Schuhe im Sommer an den Nagel hängen wird. Der Pay-TV-Sender betont jedoch, dass noch keine finale Entscheidung gefallen ist und sich der 35-Jährige auch noch zu seiner Verlängerung durchringen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sollte der Rekordspieler des FC Bayern (715 Einsätze) seine Karriere aber tatsächlich im Sommer 2025 beenden, hätte er zumindest einen passenden Abschiedszeitpunkt gewählt. Denn das Champions League-Finale findet in München statt. Ein Finale Dahoam wäre wohl eine passende Bühne für einen Müller-Abschied – vorausgesetzt die Münchner kommen ins Endspiel.