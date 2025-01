„Wollen schnell sein“: Bayern vor Transfer-Doppelschlag

Der FC Bayern steht vor den Verpflichtungen zwei der größten Talente in Deutschland. Keeper Jonas Urbig soll sofort dem 1. FC Köln abgekauft werden, Tom Bischof im Sommer ablösefrei von der TSG Hoffenheim kommen. Parallel zu den bislang erfolglosen Vertragsverhandlungen mit den eigenen Stars ziehen die Münchner also schonmal frisches, junges Personal an Land. Das scheint mittlerweile verbrieft.

Jonas Urbig

21 Jahre - Torhüter - 1. FC Köln

Urbig ist eines der größten DFB-Talente im Tor, spielte auch schon achtmal für die U21. In Köln verlor er im Herbst seinen lange versprochenen Stammplatz an Routinier Marvin Schwäbe (29). In der Rückrunde sitzt Urbig nun allem Anschein nach lieber in der Champions League als in der zweiten Liga auf der Bank.

Laut ‚Sky‘ haben sich die Bayern mit Urbig bereits geeinigt und verhandeln mit dem FC gerade einen sofortigen Transfer. Acht Millionen Euro Ablöse stehen derzeit im Raum – wohlgemerkt eineinhalb Jahre vor Vertragsende.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl sagte gestern nach dem Sieg gegen Hoffenheim (5:0) zur Personalie Urbig: „Wir planen nicht nur diese Saison, sondern auch darüber hinaus. Das beginnt mit Verlängerungen und mit Spielern, die auf dem Markt sind. Da versuchen wir nicht zu schlafen, sondern schnell zu sein.“

Christian Keller, Verantwortlicher in Köln, verriet parallel bei einem FC-Mitgliederstammtisch: „Richtig ist, dass es von mehreren europäischen Top-Klubs, dazu gehört auch der FC Bayern, Interessenbekundungen gibt. Wenn dann ein Spieler Möglichkeiten hat, die er bei uns nicht hat, dann ist es nicht unverständlich, wenn er sich damit gedanklich auseinandersetzt.“

Die Verletzung von Ersatzkeeper Daniel Peretz (24) sorgte dafür, dass die Bayern die Urbig-Verpflichtung vorziehen wollen. Hinter Manuel Neuer (38) soll der Youngster noch einiges lernen und sich zeitgleich als potenzielle Nummer eins der Zukunft empfehlen. Ein Job, auf den nach wie vor auch der an den VfB Stuttgart verliehene Alexander Nübel (28) hofft.

Tom Bischof

19 Jahre - Mittelfeld - Hoffenheim

Der DFB zeichnete Bischof im Herbst als besten Spieler des Jahrgangs 2005 mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold aus. Parallel setzte sich der Linksfuß in der Bundesliga durch, ist in Hoffenheim mittlerweile der Kreativkopf. Im Werben um das Juwel setzten sich die Bayern laut ‚Sky‘ nun durch: Schon in der kommenden Woche soll Bischof den Medizincheck absolvieren.

Eberl erklärte gestern nach dem direkten Duell mit Bischofs Hoffenheimern dazu: „Das weiß ich ja nicht. Wenn es so weit ist, verkünden wir es. So lange bei uns nichts unterschrieben ist, können wir überhaupt nichts bestätigen.“

Die Trainer Vincent Kompany (Bayern) und Christian Ilzer (Hoffenheim) wollten den ablösefreien Sommer-Wechsel von Bischof ebenfalls nicht als erste bestätigten. Ilzer ließ am ‚Sky‘-Mikro aber mehr als nur durchblicken, dass die Entscheidung zugunsten der Münchner gefallen ist.

Dafür musste sich der Rekordmeister gegen die halbe Liga durchsetzen. Insbesondere Eintracht Frankfurt, aber auch RB Leipzig, Borussia Dortmund, der VfB Stuttgart und Juventus Turin warben um den Zuschlag bei Bischof. In München soll er sofort in den Kader integriert werden – eine Leihe ist laut ‚Sky‘ aktuell nicht geplant.