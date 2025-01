Drei Optionen: Nübel lässt Zukunft offen

Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis der FC Bayern die Verlängerung mit Stammkeeper Manuel Neuer (38) offiziell macht. Deshalb ist eine frühzeitige Rückkehr von Alexander Nübel an die Säbener Straße vom Tisch, stattdessen bleibt er leihweise für ein weiteres Jahr beim VfB Stuttgart.

Spätestens 2026 soll der Keeper dann eigentlich das Neuer-Erbe antreten, oder doch nicht? Nübel steht zwar langfristig bis 2029 in München unter Vertrag, lässt nun allerdings mit Aussagen über seine Zukunft aufhorchen. „Natürlich ist es mein Ziel, dort die Nummer eins zu werden, natürlich will ich mich da durchsetzen“, macht der 28-Jährige im ‚kicker‘-Podcast ‚FE:male‘ seine Ambitionen deutlich, schiebt jedoch ein: „Aber bis dahin ist noch Zeit.“

Verbleib beim VfB?

Nübel führt aus: „Wenn Manuel Neuer jetzt verlängern sollte, wovon ich glaube ich auch ausgehe, dann wird sich 2026 zeigen, ob wir dann zusammenfinden – Bayern München und ich. Oder ob wir dann sagen, es ist was anderes. Ich bin da nicht festgefahren auf irgendeinen Verein. Deswegen bin ich da wirklich sehr entspannt und freue mich auf das, was kommt.“

Womöglich verlängert der deutsche Nationalspieler (zwei Länderspiele) seinen Aufenthalt im Schwabenland, sollte er nicht zum FCB zurückkehren. Jedenfalls macht Nübel deutlich, dass er aktuell sehr zufrieden ist in Bad Cannstatt: „Bayern München ist natürlich die Nummer eins, was den Erfolg angeht. Aber viel besser als aktuell geht es auch gar nicht. Deswegen bin ich relativ froh, wie es gelaufen ist und wie es im Moment läuft.“

Oder doch zurück ins Ausland?

Schließlich kokettiert Nübel auch mit einem Engagement im Ausland. „Vielleicht öffnet sich eine andere Tür“, so der Schlussmann, „es gibt echt wirklich viele gute Vereine in Europa.“ Schon von 2021 bis 2023 hatte Nübel bei der AS Monaco in der Ligue 1 Spielpaxis sowie wichtige Erfahrungen gesammelt.

„Mal gucken, was passiert und wie ich mich weiterentwickle. Und dann freue ich mich auf das, was kommt, in Deutschland oder im Ausland“, lässt Nübel viel Raum für Spekulationen. Fürs Erste wird er aber noch mindestens eineinhalb Jahre für den VfB zwischen den Pfosten stehen.