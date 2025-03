BVB: Der Stand bei Bellingham

Wechselt nach Jude Bellingham (21), mittlerweile bei Real Madrid unter Vertrag, auch dessen Bruder Jobe zu Borussia Dortmund? Die Gerüchte halten sich hartnäckig, schon 2023 hatte der BVB dem Vernehmen nach die Angel ausgeworfen.

Bellingham entschied sich da aber noch für den Zwischenschritt AFC Sunderland. Dem Zweitligisten ist der 19-Jährige allmählich entwachsen, ein Wechsel nach der Saison ist sehr wahrscheinlich. Zahlreiche Interessenten haben sich bereits positioniert.

Unter ihnen befindet sich eben auch der BVB. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ besitzen die Schwarz-Gelben nach aktuellem Stand aber „allenfalls Außenseiterchancen“. Hintergrund seien Bellinghams steile Entwicklung und vor allem das Interesse englischer Topklubs.

25 Millionen?

So sollen Manchester United, der FC Liverpool, der FC Arsenal und der FC Chelsea hinter dem zentralen Mittelfeldspieler her sein. Kürzlich berichtete bereits die ‚Sun‘, dass Chelsea ein Angebot abgeben will und bereit ist, die Mitbewerber zu überbieten.

Die ‚Ruhr Nachrichten‘ spekulieren über eine mögliche Ablöse in Höhe von rund 25 Millionen Euro. Für eine vergleichbare Summe war Bruder Jude 2020 von Birmingham City nach Dortmund gekommen.

Aus dem Rennen ist der BVB noch nicht, soll jüngst das Interesse bei der Bellingham-Familie „erneuert“ haben. Und dass die Borussia ein gutes Karrieresprungbrett sein kann, hat man vermutlich nicht vergessen.