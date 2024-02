Mainz: Gnadenfrist für Trainer Siewert

Die Luft für Trainer Jan Siewert beim abstiegsbedrohten Mainz 05 wird immer dünner. Wie die ‚Bild‘ berichtet, darf sich der 41-Jährige zwar noch seines Jobs in der anstehenden Nachholpartie am Mittwoch gegen Union Berlin (18:30 Uhr) und am kommenden Sonntag gegen den VfB Stuttgart (15:30 Uhr) sicher sein. Sollte sich der negative Trend fortsetzen, könnte es aber zu einem erneuten Trainerwechsel am Bruchweg kommen.

Denn bisher konnte Siewert als Nachfolger von Bo Svensson das Ruder nicht rumreißen. Unter dem ehemaligen U23-Coach der Mainzer ist die Bilanz mit nur einem Sieg und fünf Unentschieden in zehn Pflichtspielen dramatisch. Mit nur elf Punkten aus 19 Partien belegt Mainz Platz 17. Laut ‚Bild‘ will sich die Mainzer Klubführung „die letzte Patrone“ Trainerwechsel für das Ziel Klassenerhalt vorerst aufsparen. Eine erste Frist ist Siewert allerdings gesetzt.