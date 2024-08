Verkündung heute: Undav bleibt beim VfB

Lange Zeit sah es schlecht aus für den VfB Stuttgart: Brighton & Hove Albion stellte sich bei Deniz Undav (28) quer und lehnte sämtliche Offerten des deutschen Vizemeisters ab. Nicht zuletzt, da der DFB-Stürmer selbst immer wieder seinen Wunsch bekräftigte, im Schwabenland bleiben zu wollen, ist die Kehrtwende nun perfekt.

‚Sky‘ berichtet, dass sich die Klubs auf eine Sockelablöse in Höhe von 26,7 Millionen Euro geeinigt haben. Damit avanciert Undav zum teuersten Einkauf der Stuttgarter Vereinsgeschichte. Mit dem Vollzug sei schon am heutigen Donnerstag zu rechnen. Darüber hinaus wurde sich, so ist zu vernehmen, auf spätere Bonuszahlungen verständigt.

Undav winkt in Bad Cannstatt eine Anstellung bis 2027. Dem Bezahlsender zufolge ist es durchaus möglich, dass das Arbeitspapier auch eine Option auf eine weitere Saison beinhaltet. Mit dem VfB geht der EM-Fahrer in der kommenden Spielzeit in der Champions League an den Start.