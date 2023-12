Funkel denkt an Trainer-Comeback

Friedhelm Funkel liebäugelt mit einer Rückkehr auf die Trainerbank. „Ich will es wirklich nicht komplett ausschließen“, gesteht der 69-Jährige im Interview mit dem ‚Express‘, schränkt jedoch ein: „Aber es müssen schon alle Umstände passen. Ich mach das nicht, um nochmal dabei zu sein. Das muss auch eine Aufgabe sein, die du mit allen anderen Beteiligten lösen kannst. Wahrscheinlich würde ich nichts mehr für ein ganzes Jahr machen, aber wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Feuer neu entfacht haben die Auftritte als TV-Experte für ‚Sport1‘. „Da hat es mich wieder gepackt, das muss ich schon sagen“, so Funkel, „wenn du da unten stehst, ist das ja nochmal was anderes als wenn du auf der Tribüne sitzt. Dann spürst du auf einmal wieder so ein Kribbeln, dann denkst du: ‚Es wäre ja doch noch mal geil, draußen zu stehen.‘ Ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten dabei ertappt, dass ich wieder bisschen Blut geleckt habe.“