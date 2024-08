Arsenal: Wechselt Ramsdale innerhalb der Liga?

Torhüter Aaron Ramsdale ruft einen weiteren Ligakontrahenten auf den Plan. Der FC Southampton bereitet ein Angebot für den 26-Jährigen vor, berichtet ‚Sky Sports‘. Angedacht sei, den Schlussmann für ein Jahr vom FC Arsenal auszuleihen, da Nummer eins Gavin Bazunu aufgrund eines Achillessehnenanrisses voraussichtlich die gesamte Hinrunde ausfällt.

Ramsdale hatte in der vergangenen Saison seinen Stammplatz bei den Gunners an Neuzugang David Raya (28) verloren. Seitdem wird der Engländer immer wieder mit einem Tapetenwechsel in Verbindung gebracht. Unter anderem Ajax Amsterdam blitzte in London mit einer Leihanfrage zuletzt aber schon ab, auch Newcastle United wurde Interesse nachgesagt. Haben die Tricky Trees mit ihrem Vorstoß mehr Erfolg?