PSG: Donnarumma erleidet Gesichtsverletzung

Für Gianluigi Donnarumma könnte das Jahr 2025 vorzeitig beendet sein. Beim gestrigen Ligue 1-Sieg von Paris St. Germain gegen die AS Monaco (4:2) musste der Keeper in der 22. Spielminute das Feld verlassen, Gegenspieler Wilfried Singo traf den Italiener mit offener Sohle im Gesicht. Der 25-Jährige war gezeichnet von mehreren offenen Risswunden und musste noch auf dem Platz geklammert werden.

Singo, der wenige Minute zuvor bereits die Gelbe Karte erhalten hatte, durfte auch nach Studium der Videoaufnahmen weiterspielen und wurde nicht des Feldes verwiesen. Ob Donnarumma beim letzten Spiel dieses Jahres am kommenden Sonntag (21 Uhr) gegen den RC Lens zum Einsatz kommen kann, steht noch nicht fest. Wie PSG nach dem offiziell bestätigte, konnte Donnarumma zusammen mit dem Team zurück nach Paris reisen. Am heutigen Donnerstag stehen Untersuchungen an, der Torwart „mehrere Tage“ ausfallen.