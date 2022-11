Kanada: Davies fit für WM-Auftakt

Kanada kann im ersten WM-Spiel am morgigen Mittwoch gegen Belgien (20 Uhr) auf Alphonso Davies setzen. „Man muss sich die Fragen stellen: Was ist das Risiko im ersten Spiel, was ist das Risiko im zweiten Spiel? Aber letzten Endes ist Phonzie jetzt fit“, erklärte Nationalcoach John Herdmann auf der Pressekonferenz und führte aus: „Er hat seine Vorgaben erfüllt, er ist einsatzbereit, er fliegt. Wir können unser stärkstes Team aufstellen.“

Davies fiel zuletzt mit einem Muskelfaserriss aus. Sein bislang letztes Spiel für den FC Bayern bestritt er am 5. November gegen Hertha BSC (3:2). „Es ist toll, ihn wieder mit einem großen Lächeln im Gesicht zu sehen“, so Herdmann. Für die Nordamerikaner ist es die erste WM-Teilnahme seit 1986.