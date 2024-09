Köln: Schwäbes Situation „extrem bitter“

Marvin Schwäbe hadert mit seiner Situation beim 1. FC Köln, wo der Ex-Stammkeeper derzeit nur noch die Nummer Zwei im Tor ist. „Zuletzt sind bei mir einige Dinge leider nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen“, wurde der Keeper in einer Mitteilung seiner Berater-Agentur zitiert (‚via Express‘). Schwäbe liebäugelte nach dem Kölner Abstieg mit einem Verbleib in der Bundesliga. Am Ende zog jedoch kein Klub die kolportierte Ausstiegsklausel von vier Millionen Euro für den 29-Jährigen, der noch bis 2027 gebunden ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Domstadt muss sich die langjährige Nummer eins (102 Pflichtspiele) nun hinter Toptalent Jonas Urbig (21) anstellen. „Das war für mich natürlich extrem bitter, gerade wenn man ans Leistungsprinzip glaubt“, kommentierte Schwäbe die Entscheidung zugunsten des U21-Nationalkeepers jüngst im ‚kicker‘. Dennoch will der Schlussmann nach dem verpassten Abschied den Konkurrenzkampf annehmen: „Gleichzeitig nehme ich die Aufgabe beim 1. FC Köln so an, wie es verlangt wird. Ich bin schon etwas länger im Geschäft und weiß, was zu tun ist.“