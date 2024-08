Barça-Talent Araujo in die Premier League

Rechtsverteidiger Julián Araujo (23) läuft künftig in der englischen Premier League auf. Der AFC Bournemouth vermeldet die Verpflichtung des mexikanischen Nationalspielers offiziell. Araujo erhält bei den Cherries einen Fünfjahresvertrag und beschert dem FC Barcelona kolportierte neun Millionen Euro Ablöse. Bei den Blaugrana kam der Offensivmann in eineinhalb Jahren nie zum Einsatz und war vergangene Saison an UD Las Palmas verliehen.

„Julián ist jemand, den wir schon seit einiger Zeit im Auge haben, und wir freuen uns, ihn zum AFC Bournemouth zu holen“, lässt sich AFC-CEO Neill Blake zitieren, „er ist ein junger Spieler mit großem Potenzial und wir freuen uns, dass wir uns im Kampf um seine Unterschrift gegen eine große Konkurrenz durchsetzen konnten.“