Nach EM-Aus: Mikautadze unterschreibt in Metz

Der FC Metz hat EM-Senkrechtstarter Georges Mikautadze von Ajax Amsterdam festverpflichtet. Der 23-Jährige bleibt nach seiner Leihe in der Rückrunde der vergangenen Saison in Frankreich. Die Ablösesumme beläuft sich nach Angaben von Ajax auf 13 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mikautadze überzeugte bei der Europameisterschaft auf ganzer Linie und steht mit drei Treffern gemeinsam mit Jamal Musiala und Ivan Schranz an der Spitze der Torschützenliste. Bereits in der vergangenen Rückrunde zeigte der in Frankreich aufgewachsene Angreifer starke Leistungen und knipste insgesamt 13 Mal in der Ligue 1.