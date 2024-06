EM-Shootingstar Mikautadze mit neuem Verein einig

Georges Mikautadze wird der französischen Ligue 1 womöglich erhalten bleiben. Wie Fabrizio Romano vermeldet, ist sich der Mittelstürmer mit der AS Monaco über einen Wechsel einig geworden. Der Vizemeister habe zudem ein Ablöse-Angebot an den FC Metz übermittelt und will den Deal noch vor dem Ende der Europameisterschaft eintüten.

Die Franzosen hatten erst kürzlich die mit Ajax Amsterdam ausgehandelte 13-Millionen-Kaufoption gezogen, mit der Aussicht, Mikautadze gewinnbringend weiterzuverkaufen. Dieser Plan dürfte nun aufgehen.

Nach 13 Ligatoren für den FC Metz, der Mikautadze erst im vergangenen Sommer für 16 Millionen an Ajax verkauft und im Januar dann wieder per Leihe zurückgeholt hatte, dreht der 23-jährige Rechtsfuß bei der Europameisterschaft auf.

Der im französischen Lyon geborene Mikautadze führt die Torschützenliste mit drei Treffern an, steht mit Georgien sensationell im Achtelfinale. Dort geht es am Sonntag (21 Uhr) gegen Spanien.