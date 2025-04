HSV: Polzin zeigt klare Kante bei Dompé

Nach dem Doppelpack von Jean-Luc Dompé gegen den 1. FC Nürnberg (3:0) am Samstagmittag hat Merlin Polzin öffentlich Partei für eine Vertragsverlängerung mit dem Flügelstürmer ergriffen. Die ‚Bild‘ zitiert den Trainer des Hamburger SV: „Ich hoffe auch bei ihm, dass alle Seiten eine schnelle Lösung finden, die für alle Seiten zufriedenstellend ist, weil der Junge den Unterschied machen kann. Das hat er heute gezeigt. Und das wollen wir als HSV natürlich weiterhin gern sehen.“

Dompés aktueller Vertrag läuft am Saisonende aus. Seine Bilanz in der laufenden Zweitligasaison: 27 Spiele, acht Tore und zehn Vorlagen. Polzin ist sich sicher: „Er macht sich keine Gedanken, was seine Zukunft angeht.“