15 Tore und sechs Vorlagen in 25 Spielen. Das ist eine Ansage. Und die kommt von Tim Kleindienst, der sich in seiner ersten Saison bei Borussia Mönchengladbach direkt unverzichtbar macht.

Klar, dass schnell Gerüchte aufkommen, ob es für den 29-Jährigen nicht noch ein Regal höher gehen könnte, auch Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte unlängst erklärt, dass er seinem Mittelstürmer ein Engagement bei einem Topklub zutrauen würde. „Natürlich würde man sich Angebote anschauen, das ist Fakt. Aber Nagelsmann hat auch gesagt, dass man spielen muss, um bei ihm dabei zu sein. Und das muss dir bei einem ganz großen Verein erst einmal geboten werden“, zeigt sich Kleindienst gegenüber der ‚Bild‘ geschmeichelt.

Doch der Angreifer besitzt in Gladbach einen Vertrag bis 2028 und macht den Fans durchaus Hoffnung, dass er diesen zumindest noch etwas länger und mindestens bis zur WM 2026 erfüllen möchte. „Stand jetzt auf jeden Fall. Ich habe nämlich bisher gar keine Angebote. Deswegen kann ich mich auch ganz entspannt zu Hause auf die Couch setzen.“

Ganz so entspannt dürften Roland Virkus und die Verantwortlichen bei den Fohlen nicht sein, dennoch machen die Kleindienst-Aussagen der Borussia Mut. Aktuell auf Rang fünf in der Bundesliga gelistet, könnte eine Teilnahme an der Europa- oder gar der Champions League sicherlich enorm helfen, um weitere Argumente für einen Kleindienst-Verbleib zu sammeln.