Real: Asensio will bleiben

Nach einigen Wechselgerüchten in den vergangenen Wochen könnte die Zukunft von Marco Asensio (26) nun doch bei Real Madrid liegen. Wie die ‚as‘ berichtet, hat sich der Flügelspieler entschieden, in der spanischen Hauptstadt zu bleiben. Nach einigen Abgängen und aktuell ausbleibenden Neuverpflichtungen in der Offensive der Blancos hofft der gebürtige Mallorquiner auf genügend Spielzeit zu kommen.

Asensios Kontrakt in Madrid läuft nur noch bis 2023. Real hat zudem bislang keine Anstalten unternommen, das Arbeitspapier auszudehnen. Diese Tatsache hatte den FC Liverpool, Newcastle United und den AC Mailand auf den Plan gerufen. Wie es scheint, will sich der Spanier in der kommenden Saison für einen neuen Vertrag bei den Königlichen empfehlen.