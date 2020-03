Sieger bis Ende Juni: Der UEFA-Plan für die Champions League

Die finale Entscheidung über die Fortsetzung der Champions League soll erst nächste Woche fallen, die ersten Pläne der UEFA sind jedoch schon durchgesickert. Die ‚Bild‘ berichtet, dass das Flaggschiff des europäischen Klubfußballs auf jeden Fall zu einem regulären Ende geführt werden soll. Das Finale soll am 27. Juni in Istanbul steigen.

Um dieses Ziel zu erreichen, gibt es mehrere Szenarien. Ausschlaggebend dafür, welche Variante am Ende greift, sind die Zusicherungen der zuständigen Gesundheitsbehörden, ab wann die Austragung der ausstehenden Partien wieder möglich sein wird. Nur eines steht bereits fest: Die Spiele werden vor leeren Rängen stattfinden.

Fortsetzung frühestens Mitte April

Frühestens könnte es nach den Plänen der UEFA am 14. April losgehen. Dann würden die ausstehenden Partien an zehn Wochenenden und neun Mal unter der Woche ausgetragen werden. Falls das nicht funktioniert, werde es mit einem strafferen Zeitplan ab dem 28. April weitergehen. Dann an acht Wochenenden und acht Mal unter der Woche.

Sollten die Behörden bis dahin immer noch kein grünes Licht gegeben haben, würde der Neustart am 5. Mai erfolgen. Dann könnte ein Final-Four ab dem Halbfinale ausgetragen werden. Wie die exakte Ausgestaltung der Spieltage aussehen wird, soll eine Arbeitsgruppe aus der englischen Premier League, der französischen La Liga, Europas Klub-Verband (ECA) und der Vereinigung Europäische Ligen entscheiden, der auch die Bundesliga angehört.

Ähnliche Terminpläne gibt es für die Europa League, die mit dem Endspiel am 24. Juni in Danzig abschließen soll. Allerdings würde das Finale bei einem Champions-League-Halbfinale am selben Tag auf den 20. Juni (Samstag) vorgezogen werden.