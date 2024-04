Barças Problem mit Lewandowski

Im Sommer 2022 hat der FC Barcelona alle Hebel in Bewegung gesetzt, um Robert Lewandowski vom FC Bayern loszueisen. Dem Polen selbst wurde der Wechsel unter anderem mit einem üppigen Gehalt schmackhaft gemacht. Dieses erreicht mit 32 Millionen Euro brutto pro Jahr in der kommenden Saison seinen Höchstwert.

Laut der ‚as‘ Grund genug für die Barça-Verantwortlichen, um über einen Verkauf nachzudenken. Das Problem aber: Lewy selbst schließt einen Weggang aus. „Ich weiß, wo ich nächste Saison spielen will. Ich bleibe in Barcelona“, so die klaren Worte des Torjägers Mitte März. Ändern wird sich daran wohl auch bis zum Saisonende nichts.

Die Bosse des FC Barcelona müssen darum andere Wege finden, um Gelder für Neuzugänge und Platz auf der Gehaltsliste freizumachen. Der 35-Jährige sieht seine Zukunft weiterhin bei Barça.

Eine Trennung von Vereinsseite wäre dann frühestens 2025 möglich. Denn sollte Lewandowski in der nächsten Saison weniger als 55 Prozent der Spiele machen, endet der Vertrag vorzeitig. Gezählt werden dabei nur Partien, bei denen der 148-fache Nationalspieler mindestens 45 Minuten auf dem Rasen steht.