Werder: Vertragsauflösung mit Transferflop Mina

Werder Bremen hat die Hoffnung auf den Durchbruch von Johan Mina endgültig aufgegeben und die Zusammenarbeit beendet. Wie der Bundesligist mitteilt, wurde das Vertragsverhältnis mit dem ecuadorianischen Spielmacher unter der Woche aufgelöst. Damit endet ein vierjähriges Missverständnis vorzeitig. Der ursprüngliche Kontrakt des 22-Jährigen hätte noch bis zum kommenden Sommer gegolten.

Mina war 2020 als vielversprechendes Talent an die Weser gelotst worden, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. Nach ebenfalls unglücklich verlaufenen Leihstationen bei Estoril Praia in Portugal und seinem Heimatklub CS Emelec war der offensive Mittelfeldspieler im vergangenen Sommer wieder zu den Bremern gestoßen. Für Werders Zweitvertretung absolvierte Mina in der abgelaufenen Saison 17 Partien in der Bremenliga, viele davon nur als Kurzeinsätze.