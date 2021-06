Mainz: Olympiakos will Kunde

Pierre Kunde Malong vom FSV Mainz 05 hat offenbar erneut das Interesse von Olympiakos Piräus geweckt. Wie ‚sport24‘ aus Griechenland berichtet, ist der amtierende Meister der griechischen Super League an der Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers interessiert.

Zuerst will sich Olympiakos aber vom Gesundheitszustand des Spielers ein Bild machen. Kunde absolvierte in der vergangenen Saison verletzungsbedingt lediglich elf Partien für die Rheinhessen und fehlte die gesamte Rückrunde. Bereits 2018 zeigten die Griechen Interesse am Kameruner, damals erhielten allerdings die Mainzer den Zuschlag.