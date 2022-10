Bayern kassiert bei Lewandowski-Toren

Der FC Bayern kassiert im Rahmen des Transfers von Robert Lewandowski zum FC Barcelona auch in Zukunft noch. Wie im ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ enthüllt wird, stehen fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen aus. In den kommenden vier Jahren erhält der deutsche Rekordmeister 1,25 Millionen Euro für jede Saison, in der Lewandowski mindestens 25 Tore schießt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das bezieht sich jedoch nicht nur auf Treffer in La Liga, sondern kumuliert in allen Wettbewerben. Aktuell steht der polnische Torjäger bei 17 Treffern in Meisterschaft, Pokal und Champions League. Bei einer gleichbleibenden Torquote des 34-Jährigen dürfte den Bayern nun also Jahr für ein Jahr eine Zusatzzahlung aus Katalonien winken.