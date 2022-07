Sterling vor Chelsea-Wechsel: Klubs einigen sich auf Ablöse

Raheem Sterling wird ab der kommenden Saison höchstwahrscheinlich für den FC Chelsea auflaufen. Nachdem vor wenigen Tagen berichtet wurde, dass sich der 27-Jährige mit den Blues auf einen Vertrag geeinigt hat, soll der Londoner Klub nun auch mit Sterlings aktuellem Arbeitgeber Manchester City eine Übereinkunft getroffen haben.

Laut ‚Sky Sports‘ wird Chelsea umgerechnet 56 Millionen Euro für den dribbelstarken Flügelstürmer an die Citizens überweisen. Der obligatorische Medizincheck soll schon in den nächsten Tagen stattfinden, damit Sterling an der bevorstehenden USA-Tour seines künftigen Klubs teilnehmen kann.

Der englische Nationalspieler kann auf eine sehr erfolgreiche Zeit im Trikot der Skyblues zurückblicken. Mit City gewann Sterling vier Meisterschaften und acht Pokale. In 337 Partien für Manchester erzielte er 131 Tore und legte 94 Treffer auf.