Manolas zurück zum Jugendverein

Kostas Manolas zieht es zurück zu seinem Jugendverein AO Pannaxiakos. Wie der unterklassige Klub aus Griechenland auf der vereinseigenen Instagram-Seite verkündet, verstärkt der Innenverteidiger diesen in der laufenden Saison. Manolas kommt ablösefrei vom italienischen Zweitligisten US Salernitana.

Im ersten Halbjahr des vergangenen Jahres lief der Grieche achtmal für Salernitana in der Serie A auf. Seine Glanzzeiten hat der 33-Jährige hinter sich gelassen. In der Saison 2017/18 führte er die AS Rom durch seinen Kopfballtreffer zum 3:0-Endstand gegen den FC Barcelona ins Halbfinale der Champions League, in dem man anschließend am FC Liverpool scheiterte.