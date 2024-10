Der DFB-Kader für die Nations League: Ein Rückkehrer und ein Debütant

Gegenwärtig geht es im Vereinsfußball für die deutschen Nationalspieler hoch her. Neben dem normalen Ligaalltag standen und stehen dieser Tage auch die ersten Europapokalpartien auf dem Programm. Doch an eine Verschnaufpause ist nicht zu denken. In der kommenden Woche steht bereits die zweite Länderspielphase der jungen Saison an. Die DFB-Elf trifft in der Nations League A am 11. Oktober auf Bosnien und empfängt am 14. Oktober die Niederlande zum Nachbarschaftsduell.

Am heutigen Donnerstagvormittag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann den Kader für die kommenden Länderspiele veröffentlicht. Mit dabei sind viele Altbekannte, überraschend sind eigentlich lediglich zwei Namen. Da der etatmäßige Nationalkeeper Marc-André ter Stegen (32) mit einer schweren Knieverletzung ausfällt, musste sich das Trainergespann um Nagelsmann Gedanken machen, wer das Torwart-Duo aus Oliver Baumann (34/TSG Hoffenheim) und Alexander Nübel (28/VfB Stuttgart) ergänzen könnte. Die Wahl fiel dabei auf Janis Blaswich (33).

Der Keeper von RB leipzig ist derzeit an RB Salzburg verliehen und wurde bereits Ende 2023 zweimal für das DFB-Team berufen, kam damals allerdings nicht zum Einsatz. Zum allerersten Mal dabei ist dagegen Tim Kleindienst (29). Die Nominierung des Angreifers von Borussia Mönchengladbach war in den vergangenen Tagen bereits durchgesickert und wurde nun bestätigt. Der kopfballstarke Strafraumstürmer soll Niclas Füllkrug (31/West Ham) ersetzen, der derzeit wegen einer Achillessehnenreizung ausfällt.