DFB-Überraschung: Nagelsmann nominiert Neuling

Tim Kleindienst darf sich über seine erste Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft freuen. Wie einem Bericht der ‚Bild‘ zu entnehmen ist, findet sich der Mittelstürmer in Diensten von Borussia Mönchengladbach im Kader von Julian Nagelsmann für die kommenden Nations League-Partien wieder.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den nächsten Wochen trifft der DFB auf Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und die Niederlande (14. Oktober). Dann winkt Kleindienst sein Debüt mit dem Adler auf der Brust, nachdem er bereits zehnmal für die U20-Nationalmannschaft auf dem Platz gestanden hatte. Der 29-jährige Neuner knüpft aktuell in der Bundesliga an seine Form aus der zurückliegenden Spielzeit beim 1. FC Heidenheim an und verdient sich mit seiner Rolle als Anführer die Berufung.

Lese-Tipp

Klopp spricht über Nagelsmann-Nachfolge

Darüber hinaus profitiert Kleindienst anscheinend davon, dass Niclas Füllkrug nicht zur Verfügung stehen wird. Dem Boulevardblatt zufolge reicht es beim eigentlich im Sturmzentrum gesetzten 31-Jährigen nicht für eine Nominierung. Seit geraumer Zeit laboriert der West Ham-Profi an einer Achillessehnenreizung, eine Rückkehr auf den Platz scheint noch nicht in Sicht.