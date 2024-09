Niclas Füllkrug fällt für die heutige Nations League-Partie (20:45 Uhr) der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande aufgrund einer Reizung der linken Achillessehne aus. Ergo steht Julian Nagelsmann in seinem aktuellen Aufgebot kein klassischer Neuner mehr zur Verfügung, der ein ähnliches Profil wie Füllkrug mitbringt.

Dabei drängt mit Tim Kleindienst unlängst ein aus der Bundesliga bekannter Mittelstürmer auf eine Nominierung. Vergangene Spielzeit trug der 1,94-Hüne wesentlich zum überraschenden Höhenflug des 1. FC Heidenheim bei. Zwölf Tore und fünf Vorlagen in 33 Bundesligapartien empfahlen den mittlerweile 29-Jährigen für den vermeintlich nächstgrößeren Schritt.

Bekanntlich gewann Borussia Mönchengladbach das Rennen um die Unterschrift des begehrten Angreifers, der seine Trefferquote auch bei seinem neuen Arbeitgeber bestätigt (zwei Tore in zwei Ligapartien). Folgerichtig gehört Kleindienst für FT zu den heißesten Kandidaten, die künftig ihr Debüt mit dem Alder auf der Brust geben könnten – oder im Fall von Kleidienst sogar sollten.

Wichtiger Faktor auf und neben dem Platz

Ein Bericht der ‚Bild‘ untermauert darüber hinaus, dass der Spätzünder bei den Fohlen nicht nur auf dem Platz unentbehrlich ist, sondern auch eine wichtige Führungspersönlichkeit darstellt. Demzufolge hat sich der Sieben-Millionen-Neuzugang schon in kurzer Zeit „als absoluter Anführer etabliert“. Kein zu vernachlässigender Punkt mit Blick auf die WM 2026.

Kleindienst trifft aktuell nach Belieben, egal ob per Kopf oder mit dem rechten oder linken Fuß. Er ist körperlich präsent, aber trotzdem stark am Ball und setzt seine Mitspieler klug ein. Behält er seine Form, führt an dem Neuner für Nagelsmann kein Weg vorbei. Insbesondere, wenn Füllkrug bei West Ham United weiter nur sporadisch zum Einsatz kommt.