Löw will wieder auf die Trainerbank

Joachim Löw liebäugelt damit, wieder eine Nationalmannschaft zu übernehmen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ lässt der Ex-Bundestrainer verlauten: „Ich empfinde immer noch große Lust, ein Team zu coachen. Eine Nationalmannschaft wäre für mich ideal, ich verfüge über große Turnier-Erfahrung. Mit ihr an einer WM teilzunehmen, ist immer ein großer Anreiz. Und es gab zuletzt Anfragen, aber das Projekt und die Perspektiven müssen stimmen.“

Der Weltmeister-Coach von 2014 verließ den DFB vor vier Jahren und ist seitdem ohne Anstellung. Nach dem enttäuschenden EM-Aus gegen England im Jahr 2021 – Löws letztem Turnierspiel – möchte er wieder an der Seitenlinie stehen, es mangele aber bislang an passenden Angeboten, so Löw.