Ungewöhnlich kurz: HSV verleiht Suhonen

Der Hamburger SV gibt den finnischen Nationalspieler Anssi Suhonen ab. Wie der Bundesliga-Aufsteiger mitteilt, wird der 24-jährige Mittelfeldmann bis zum 31. Dezember an den schwedischen Erstligisten Östers IF verliehen. Dann endet in Schweden bereits die Saison, die dort im Kalenderjahr gespielt wird.

„Anssi hat natürlich den Anspruch, auf viel Spielzeit zu kommen. Diese braucht er für seine Weiterentwicklung. Diese Chance bietet sich jetzt für ihn“, erklärt HSV-Sportdirektor Claus Costa den Hintergrund der Leihe. Schon in der vergangenen Rückrunde war Suhonen verliehen, absolvierte 13 Spiele für das Zweitliga-Schlusslicht Jahn Regensburg.