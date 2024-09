DFB: Füllkrug muss abreisen

Die deutsche Nationalmannschaft muss in der Nations League-Partie gegen die Niederlande am heutigen Dienstagabend (20:45 Uhr) auf ihren etatmäßigen Mittelstürmer verzichten. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird Niclas Füllkrug für das Nachbarschaftsduell nicht zur Verfügung stehen. Der Angreifer von West Ham United fällt verletzungsbedingt aus. Im gestrigen Abschlusstraining zog sich der 31-Jährige Blessuren an der Achillessehne und der Wade zu, die ihn am Einsatz hindern.

Update (13:16 Uhr): Der DFB bestätigt inzwischen, dass Füllkrug bereits wegen einer Reizung der linken Achillessehne aus dem Teamquartier der Nationalmannschaft abgereist ist.

Noch ist nicht klar, wer den bulligen Stürmer ersetzen wird. Gute Chancen kann sich sicher Kai Havertz (25) ausrechnen, der bereits bei der Heim-EM im Sommer die Sturmmitte besetzen durfte. Weitere Optionen sind Maximilian Beier (21) und Deniz Undav (28). Ansonsten wird erwartet, dass die Nationalelf weitestgehend unverändert in das zweite Spiel des Wettbewerbs gehen wird.