Bleibt Rieder trotz VfB-Abschied in der Bundesliga?

Beim VfB Stuttgart hat Fabian Rieder keine Zukunft mehr, dennoch könnte der 23-Jährige auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Wie ‚Sky‘ berichtet, wäre der Schweizer bereits im Winter beinahe beim FC Augsburg gelandet, der ihn weiterhin beobachtet. Rieder soll demnach am Deadline Day seinen Wechselwunsch hinterlegt gehabt haben, letztlich kam die Anfrage aber zu spät.

Klar ist: Nach einem guten Beginn spielt der Offensivkünstler unter Sebastian Hoeneß kaum noch eine Rolle, vor der Partie gegen den VfL Bochum (4:0) am Wochenende war er nur zu drei Kurzeinsätzen in diesem Kalenderjahr gekommen, sodass der VfB die Kaufoption in Höhe von zehn Millionen Euro nicht ziehen wird. Folglich geht es für Rieder im Sommer erst einmal zurück zu Stade Rennes, ehe der FC Augsburg einen neuen Versuch wagen könnte.