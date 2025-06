City: Starkes Wechsel-Indiz bei Grealish

Die Anzeichen für einen Sommerwechsel von Jack Grealish verdichten sich. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, wird der Offensivspieler kein Bestandteil des Aufgebots von Manchester City für die Klub-WM sein. Der Engländer spielt mit dem Gedanken, die Skyblues zu verlassen, da er nur noch selten zum Einsatz kommt.

Sowohl Vereine aus der Premier League als auch aus dem Ausland sollen Interesse an Grealish haben. Insbesondere in Hinblick auf die WM 2026 in den USA will der 29-Jährige Spielpraxis sammeln.