Deutschland - Portugal: Woltemade & Pavlovic starten

DFB-Kapitän Joshua Kimmich bezeichnete einen Erfolg in der Nations League mit Blick auf die WM 2026 als einen „Baustein auf dem Weg zu einem noch größeren Ziel“. Den ersten Schritt dahin will die ersatzgeschwächte deutsche Nationalmannschaft am heutigen Mittwochabend (21 Uhr) gegen Portugal gehen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann schickt für die Aufgabe gegen CR7 und Co. einige frische Kräfte aufs Feld. Senkrechtstarter Nick Woltemade feiert sein Debüt für die A-Nationalmannschaft gleich einmal in der Startformation. Darüber hinaus steht auch Bayern-Youngster Aleksandar Pavlovic erstmals nach achtmonatiger Abstinenz wieder in der ersten Elf.

So spielt Deutschland