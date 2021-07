Elche verpflichtet Roco

Der FC Elche verpflichtet Enzo Roco ablösefrei. In der vergangenen Saison spielte der 28-jährige Innenverteidiger für Karagümrük in der Süper Lig. Bis 2023 bindet sich der 1,92 Meter große Chilene an den spanischen Erstligisten.

