Braunschweig lässt Multhaup ziehen

Eintracht Braunschweig treibt nach dem gesicherten Klassenerhalt die Planungen für die kommende Saison voran. Wie die Löwen vermelden, geht Angreifer Maurice Multhaup von Bord. Der 27-Jährige wechselt im Anschluss an sein Vertragsende in wenigen Wochen zum 1. FC Saarbrücken in die dritte Liga. In dieser Saison kam der Rechtsfuß nur sporadisch zum Einsatz (285 Ligaminuten).

„Ich möchte mich beim gesamten Verein, bei meinen Mitspielern und den Fans für die drei Jahre bedanken“, sagt Multhaup, „es war eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg und den anschließenden Klassenerhalten. Die Eintracht war eine sehr schöne Station in meiner Karriere, ich habe viele Spiele für die Löwen bestritten und tolle Momente und Highlights erlebt.“