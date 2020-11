United-Gerüchte um Nagelsmann

Julian Nagelsmann könnte bei Manchester United zum Thema werden. Laut ‚ESPN‘ würden die Red Devils den Leipziger „in Erwägung ziehen“, sollte Trainer Ole Gunnar Solskjaer sein Amt niederlegen müssen. Favorit auf die Nachfolge des Norwegers sei jedoch der ehemalige Tottenham-Coach Mauricio Pochettino.

Unter der Anzeige geht's weiter

Solskjaer gerät in Manchester zunehmend in die Kritik. In der Liga steht der Klub nur auf Platz 15, in der Champions League setzte es jüngst eine peinliche 1:2-Auswärtsniederlage bei Basaksehir. Wenngleich der 47-Jährige wohl noch nicht unmittelbar vor der Entlassung steht, wackelt sein Stuhl zunehmend.