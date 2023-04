Freiburg bestätigt Sildillia-Verlängerung

Kiliann Sildillia und der SC Freiburg gehen gemeinsam in die Zukunft. Wie der Bundesliga-Klub verkündet, hat der 20-jährige Franzose seinen Vertrag verlängert. Zur neuen Laufzeit machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

Medienberichten zufolge soll es sich um eine langfristige Verlängerung handeln. Das bisherige Arbeitspapier des Rechtsverteidigers hatte eine kolportierte Laufzeit bis 2024. Damit wäre Sildillia ohne Verlängerung automatisch zum Abschiedskandidaten im Sommer geworden. Bayer Leverkusen soll bereits Interesse angemeldet haben. Nun der Entscheid pro Freiburg.

Einigung: Sildillia verlängert in Freiburg

„Mit Qualität, Geduld und Demut hat sich Kiliann einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Es ist schön zu sehen, dass diese Attribute bei uns immer wieder zum Ziel führen können“, sagt Sportdirektor Klemens Hartenbach, „seine Zweikampfstärke, seine Sachlichkeit und seine Flexibilität zeichnen ihn besonders aus. Jetzt arbeiten wir gemeinsam daran, sein Profil weiter zu schärfen.“

„Plan ist aufgegangen“

Sildillia war 2020 vom FC Metz zum SCF gewechselt und kam dort in der Vorsaison erstmals in der Bundesliga zum Einsatz. In der aktuellen Saison ist der 20-Jährge Stammkraft auf der Rechtsverteidiger-Position.

Über seine Verlängerung sagt Sildillia: „Als ich von Metz nach Freiburg kam, hatten wir einen gemeinsamen Plan. Dieser Plan ist in jeglicher Hinsicht aufgegangen. Jetzt möchte ich mein Spiel weiter verbessern und gemeinsam mit den Jungs am höchstmöglichen Niveau arbeiten.“