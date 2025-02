Mega-Deal für Lautern: Ache vor Blitz-Abschied

Zehn Tore in 16 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache. Ragnar Ache vom 1. FC Kaiserslautern gehört zu den treffsichersten Mittelstürmern der 2. Bundesliga. Das blieb auch Verehrern aus dem Ausland nicht verborgen. Und einer sichert sich wohl noch heute die Dienste des 26-Jährigen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut Fabrizio Romano gibt es bereits eine Einigung der Roten Teufel mit Como 1907. Der italienische Erstligist habe ein zehn Millionen Euro teures Ablösepaket für den Transfer geschnürt. Ache soll einen Vertrag bis 2028 erhalten, die endgültige Zusage des Angreifers fehlt aber noch.

In den vergangenen Wochen wurde Ache auch mit mehreren anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Darunter die beiden Hauptstadtklubs Union Berlin und Hertha BSC. Jetzt bahnt sich jedoch ein Wechsel in die Serie A an.