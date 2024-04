Newcastle: Isak reagiert auf Transfergerüchte

Alexander Isak lässt sich von den Gerüchten um einen möglichen Transfer zum FC Arsenal oder Tottenham Hotspur nicht aus der Ruhe bringen. Gegenüber der britischen Tageszeitung ‚The i‘ sagt der Angreifer von Newcastle United: „Ich möchte auf diese Art von Fragen und Gerüchten nicht eingehen. Ja, natürlich will ich in Zukunft hier sein. Ich bin wegen des Projekts hierhergekommen. Ich liebe es, hier zu spielen, ich fühle mich hier wirklich zu Hause. Ich möchte diese Saison für mich und die Mannschaft gut abschließen.“

In 32 Pflichtspielen kommt Isak auf 19 Treffer und ist damit bester Torschütze der Magpies. Dementsprechend umgarnt die Ligakonkurrenz um Arsenal und Co. den 24-jährigen Schweden. Das Preisschild für Isak, der noch bis 2028 unter Vertrag steht, liegt dem Vernehmen nach bei umgerechnet 117 Millionen Euro. Newcastle hat dem Bericht zufolge aber kein Interesse an einem Verkauf. Der Abgang des Stürmers wäre trotz der üppigen Finanzmittel auf sportlicher Ebene schwer zu kompensieren.