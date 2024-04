Nächster Topklub will Isak

Alexander Isak steht offenbar auch bei Tottenham Hotspur auf der Wunschliste. Einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge sind die Spurs genau wie der FC Arsenal an einer Verpflichtung des Stürmers interessiert. Als mögliche Ablöse stehen umgerechnet rund 117 Millionen Euro im Raum. Isak ist noch bis 2028 an Newcastle United gebunden.

Die Magpies wollen ihren Torjäger nicht abgeben. Trainer Eddie Howe stellte zuletzt klar: „Er ist ein herausragendes Talent und niemand, der mit Newcastle zu tun hat, will ihn verlieren.“ Isak selbst stieß die Tür für einen Wechsel zuletzt auf: „Wenn Dinge auftauchen, können auch Dinge passieren.“ In 31 Pflichtspielen kommt der Schwede in dieser Saison auf 18 Treffer.