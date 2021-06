Muheim im Visier von Freiburg & HSV

Miro Muheim vom FC St. Gallen könnte seine Brötchen bald in Deutschland verdienen. Wie das schweizerische Newsportal ‚nau.ch‘ berichtet, steht der 23-jährige Linksverteidiger kurz vor einem Transfer zu einem deutschen Klub. Dabei führen dem Bericht zufolge die heißesten Spuren zum Hamburger SV in die zweite Liga als auch zu Erstligist SC Freiburg.

Muheim ist fünffacher U21-Nationalspieler der Schweiz und war beim FCSG in den vergangenen beiden Jahren auf der linken Abwehrseite gesetzt. Ausgebildet wurde der Linksfuß von 2014 bis 2018 in der Jugendakademie des FC Chelsea. Da Muheims Vertrag 2022 endet, müsste St. Gallen seinen Leistungsträger noch in diesem Sommer verkaufen, um eine Ablöse zu erzielen.