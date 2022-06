Ein Nachtrag von gestern Nacht. Jordan Larsson ist ab sofort ablösefrei auf dem Markt. Der 25-jährige Schwede löste seinen Vertrag bei Spartak Moskau in beidseitigem Einvernehmen auf.

Jordan Larsson has left Spartak after his contract was terminated by mutual consent. pic.twitter.com/X5EsKRnE19