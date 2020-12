Arsenal: Arteta kündigt Transfer an

Der FC Arsenal könnte auf dem Winter-Transfermarkt aktiv werden. „Wir schauen uns unsere Optionen an, sowohl was Neuzugänge angeht als auch Abgänge. Wir werden sehen, was passiert“, so Cheftrainer Mikel Arteta nach der gestrigen Carabao Cup-Partie gegen Manchester City (1:4). Gleichzeitig betonte der Spanier: „Es ist ein kompliziertes Transferfenster wegen der Pandemie.“

Kompliziert ist auch die aktuelle Situation der Gunners. Gegen City waren die Londoner chancenlos und auch in der Liga läuft man den Erwartungen weit hinterher. Nach 14 Spieltagen steht Platz 15 zu Buche, Anfang November gewann man letztmalig in der Premier League.