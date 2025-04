Alonso im Real-Fokus: „Kein guter Moment“

Das deutliche Ausscheiden gegen den FC Arsenal in der Champions League (1:5 nach Hin- & Rückspiel) hat bei Real Madrid Spuren hinterlassen. Carlo Ancelotti droht das vorzeitige Saisonaus bei den Königlichen. Das Copa del Rey-Finale am 26. April gegen den FC Barcelona soll dem Vernehmen nach bereits als Endspiel des Italieners feststehen. Folgt im Sommer der lang erwartete Amtsantritt von Wunschkandidat Xabi Alonso?

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der heutigen Pressekonferenz wollte der spanische Übungsleiter lieber den Fokus auf die anstehenden Wochen mit Bayer Leverkusen legen: „Wir müssen denken, dass die Saison noch nicht vorbei ist. Wir haben in der Bundesliga noch fünf Spiele zu spielen und müssen das sehr klar in unserem Kopf haben.“ Der Rückstand auf den FC Bayern beträgt sechs Punkte. Der 43-Jährige will mit seinem Team noch „eine große Überraschung erzielen. Wir müssen das probieren.“

In Bezug auf eine womöglich zeitnahe Zukunftsentscheidung angesprochen sagte Alonso: „Es ist kein guter Moment, um zu viel über die Zukunft zu sprechen. Weil wir in einem sehr wichtigen Moment der Saison sind und so lange wie möglich dabeibleiben wollen. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Fokus verlieren, das ist kein wichtiges Thema gerade. Ich will nicht zu viel über Spekulationen, über Gerüchte, über die Zukunft sprechen.“ Klar sein düfte jedoch, dass Real anklopft, sobald Ancelottis Tage in Madrid gezählt sind – und das womöglich schon sehr bald.