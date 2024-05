Zirkzee äußert sich zu seiner Zukunft

Die Zukunft von Joshua Zirkzee beim FC Bologna ist weiter ungewiss. Wie der 23-Jährige dem ‚Corriere Bologna‘ verriet, wird er eine Entscheidung über einen potenziellen Transfer erst in ein paar Wochen treffen: „Im Moment ist mein Kopf nur in Bologna. Ich möchte mich von meiner Verletzung erholen, einen schönen Urlaub in den USA verbringen und dann sehen wir weiter.“ Der Niederländer laboriert aktuell an einer Oberschenkelverletzung, die ihn um eine mögliche EM-Teilnahme bringt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zirkzee ist in Italien heiß umworben. Mit elf Toren und fünf Vorlagen war der Mittelstürmer maßgeblich an der historisch guten Saison seines Klubs beteiligt. Bologna qualifizierte sich als Tabellenfünfter zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für die Champions League. Der AC Mailand, Inter Mailand, Juventus Turin und Manchester United haben Zirkzee auf dem Zettel, dessen Wechsel vom FC Bayern München nach Italien 2022 voll aufgegangen ist. „Ich war begeistert, nach Bologna zu kommen, weil ich spielen wollte. Die Meisterschaft war auf einem hohen Niveau, ich wollte mich messen“, so der 23-Jährige. Auch für Bayern kann sich der Transfer im Nachhinein lohnen, der Klub besitzt für Zirkzee eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 bis 50 Prozent.