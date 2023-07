Sechs Optionen für Modeste

Aus der Türkei sickerte am Freitagnachmittag durch, dass sich Anthony Modestes Entourage für Verhandlungen in Istanbul aufhält. Mit Süper Lig-Aufsteiger Pendikspor laufen die Gespräche über einen Transfer, hieß es. Nach FT-Informationen nicht die einzige Option in der Türkei.

Wie unsere Redaktion erfuhr, haben auch die Süper Lig-Klubs Konyaspor, Sivasspor, Samsunspor, Antalyaspor und Karagümrük die Fährte aufgenommen. Letztgenannter Vertreter aus Istanbul hat bereits einen konkreten Vertragsvorschlag unterbreitet.

Nach FT-Infos bietet Karagümrük dem vereinslosen Mittelstürmer einen Kontrakt bis 2025. Der Tabellensiebte der vergangenen Saison befindet sich aktuell in der Favoritenrolle, entschieden ist das Rennen um Modeste aber noch nicht.