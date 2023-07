Schon vor Ort: Neuer Modeste-Klub gefunden?

19 meist kürzere Einsätze, zwei Treffer und ein Assist – Anthony Modestes Zahlen bei Borussia Dortmund lesen sich alles andere als rosig. Nun, ein Jahr nach dem fünf Millionen Euro schweren Wechsel vom 1. FC Köln nach Dortmund, befindet sich der französische Stürmer wieder auf Klubsuche.

Der BVB hat sich angesichts Modestes dürftiger sportlicher Darbietungen gegen eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags entschieden. Jetzt bietet sich für den 35-Jährigen eine Option in der Türkei. Wie ‚Sports Digitale‘ berichtet, steht die Entourage des Angreifers in Verhandlungen mit Süper Lig-Aufsteiger Pendikspor.

Die Berater des kopfballstarken Angreifers seien bereits in Istanbul eingetroffen, um einen möglichen Wechsel zu verhandeln. Nach Engagements in Frankreich, Deutschland, England und China könnte Modeste nun im Herbst seiner Karriere ein neues Kapitel am Bosporus aufschlagen.